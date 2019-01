Io, disabile, vi insegno la felicità! Massimiliano è senza braccia e senza gambe e non si arrende mai

Massimiliano e il tour #NoEsxcuses. Il format, ideato dal 31enne nato senza braccia e senza gambe, ha l'obbiettivo di scegliere i dieci profili ideali per la sua Accademia. Il 31enne Massimiliano Sechi è uno dei gamers più conosciuti al mondo, è di Sassari e fin da quando era bambino è affetto da una malformazione agli arti conosciuta come focomelia. Non ha né braccia né gambe ed è costretto su una sedia a rotelle, ma è uno dei giocatori più vincenti del mondo degli eSports. Massimiliano vuole dimostrare al mondo che non bisgno mai arrendersi e che nessuno di noi ha limiti che non possono essere superati.

Quando aveva 4 anni i suoi genitori gli regalano il primo computer, ed è così che iniziò a giocare sempre di più, utilizzando una propria configurazione personale volta a permettergli di usare mouse e tastiera. Diventa il primo giocatore disabile a conseguire il livello Diamante in League Of Legends. Ed è anche uno dei campioni europei e mondiali di Diablo II e III. A dicembre è stato insignito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (Omri).

Massimiliano a deciso di cambiare la sua vita e quella degli altri, fondando un movimento chiamato #NOEXCUSES, il 15 gennaio sarà a Roma per una tappa del suo NO EXCUSES TOUR... I segreti per vivere la vita che desideri. Quante volte ti hanno detto chi non saresti mai potuto essere e cosa non avresti mai potuto fare? Quante volte ti hanno detto di avere dei limiti e convinto a mettere da parte i tuoi sogni? Ma soprattutto, quante volte ti sei detto “ADESSO BASTA!”?