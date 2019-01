Uccise il marito con 17 coltellate! Morta Maria Luigia Redoli, la Circe della Versilia

E’ morta Maria Luigia Redoli, la Circe della Versilia , condannata assieme all’amante Carlo Cappelletti per aver ucciso il marito Luciano Iacopi a Forte dei Marmi nel 1989. La donna aveva 80 anni ed era malata da tempo. È morta l'80enne, più conosciuta come la ‘’. Aveva scontato 24 anni di carcere per l’omicidio del marito 69enneucciso nel garage di casa conla sera del 17 luglio 1989, insieme al suoCarlo Cappelletti, ex carabiniere a cavallo che all’epoca dell'omicidio aveva 23 anni.

Le indagini si concentrarono da subito sui due amanti che furono ritenuti i responsabili.In primo grado i due amanti vennero assolti ma l’appello ribaltò la sentenza con l’ergastolo per entrambi, poi confermato dalla Cassazione. Nel 1991, per Maria Luigia Ridoli e e l’amante l’arresto definitivo. Ad avvertire le forze dell’ordine di quanto successo nel garage di casa, fu proprio lei. All’epoca cinquantenne, quando rientrò in casa con i figli Tamara e Diego, Maria Luigia Redoli trovò il marito privo di vita all’interno del garage di casa.

La donna si è sempre detta innocente - era stata scarcerata nell’aprile del 2015 e prima, in regime di semilibertà, aveva svolto anche servizio di volontariato fuori dal carcere di Opera dove ha scontato la pena. In un’intervista rilasciata a Repubblica :”Io e mio marito Alberto viviamo con la pensione. Non credo ci potremo permettere Forte dei Marmi. Comunque non credo ci tornerò, non ho bei ricordi. Adesso voglio solo un po’ di pace. Ho passato 20 anni in carcere, con le limitazioni, gli orari rigidi, gli obblighi. E poi 7 anni in semilibertà, tra la cella e la cooperativa dove ancora svolgo il volontariato. Ora devo vivere in un piccolo comune senza potermi allontanare. Penso anche ai tre anni di continui rinvii della mia richiesta di liberazione condizionale: ho pensato che mi volessero far morire in carcere”.