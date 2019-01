Amore, mi vuoi sposare? La proposta all'aeroporto ... ma lei rifiuta e scappa via

Unha organizzato una proposta di matrimonio nella sala arrivi dello scalo catanese dove si è fatto trovare con tanto di palloncino a forma di cuore e anello alla mano. Aveva trovato il coraggio di dichiararsi davanti a tutti e avevapresentandosi addirittura al varco degli arrivi incon un grossocon la scritta "". La proposta di matrimonio andata in scena nelle scorse ore all'aeroporto di, però, non è finita nel migliore dei modi per l'aspirante sposo.

Alla vista del palloncino infatti la fidanzata ha rifiutato ed è letteralmente scappata via. L'iniziativa ha suscitato molta curiosità dopo che sugli account social dello scalo è stata pubblicata la foto del palloncino. "Cose strane e romantiche che succedono in aeroporto. Qualcuno/a di voi ha detto SÌ in aeroporto? Raccontateci tutto" aveva scritto dallo scalo etneo

Nei commenti però si è capito che l'esito della dichiarazione, non si sa se definitivo, non è stato positivo. Secondo alcuni presenti, ad avere un ruolo determinante nella vicenda pare sia stata la madre della donna che viaggiava con lei: il genitore l'avrebbe trascinata via dal luogo della dichiarazione per poi scagliarsi aspramente contro il ragazzo.

Un esito che ha spinto l'aeroporto a pubblicare un ulteriore post in cui si spiega: "Spezziamo una lancia in difesa del giovane innamorato… Non è stato lui a "convincerci" a scrivere un post di supporto, semplicemente abbiamo visto il palloncino e ci è sembrato molto romantico… Morale della favola; innamorati di tutto il mondo, non arrendetevi e continuate a dichiararvi in aeroporto, noi saremo comunque sempre qui a fare il tifo per voi, comunque finisca! Sempre viva gli innamorati, fortunati o meno".