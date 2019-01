Le Vibrazioni, Giulia, Vieni da me, Pensami così! la band risponde alle domande di Google

Protagonisti della nuova puntata del format di"Le domande di Google",, la band formata dache il prossimo marzo festeggerà vent'anni di carriera con un concerto con tutti i loro successi e tanti ospiti. La band, tornata proprio lo scorso anno sul palco dell'Ariston dopo qualche anno di pausa, ripercorre ai nostri microfoni la carriera e le canzoni più famose come "" e "".

"'Dedicato a te' è il nostro primo singolo, tratto da una storia vera, è una lettera di ringraziamento per questa Giulia che mi ha salvato la vita" - spiega Francesco Sarcina - "'Pensami così' è la canzone che fa da sigla al programma televisivo Vieni da me di Caterina Balivo. Inizialmente volevano la canzone omonima, poi abbiamo deciso di fare un jingle apposta e poi è nata la canzone".

La band torna anche sullo scioglimento: "Noi non ci siamo mai sciolti, ci siamo presi una pausa perché molte volte accade che dopo un percorso come il nostro, molto intenso, quando scende l'entusiasmo è meglio prendere un break".

"Sanremo è stato il palco, l'apoteosi della nostra reunion - spiega la band - la differenza tra il 2005 e quello del 2018 è che lì arrivavamo da un grandissimo successo, eravamo in giro da due tre anni, ma non ci portò bene, perché andammo a cercare qualcosa che era già stato confermato. Un'altra differenza tra i due Sanremo è che all'epoca non esisteva internet così come è concepito adesso, non potevi rivedere la performance, i social, tutto questo meccanismo non esisteva per cui eri più protetto e meno soggetto a cambi d'umore a seconda di quello che dicevano su di te."

Le vibrazioni parlano del tour Europeo che intraprenderanno a breve "Madrid sarà il punto di partenza del nostro tour europeo che comincerà il 5 febbraio del 2019" e concludono "Il 26 marzo, al Forum di Assago festeggiamo i 20 anni di questa formazione, abbiamo fatto gavetta, quella vera, che significa caricarsi e scaricarsi gli strumenti, suonare davanti a due persone".