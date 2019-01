Il nuovo nuovo sex symbol! Jason Momoa è l'uomo più bello del mondo

A conferire al 39enne attore statunitense di origini hawaiiane l’ambito riconoscimento sono stati i critici indipendenti inglesi di, che ogni anno dal 1990 stila una classifica dei. A dominare su tutti, nel 2018, è stato, conosciuto al grande pubblico per aver interpretato Khal Drogo ine attualmente nelle sale con

Capelli lunghi che cadono ribelli sulle spalle, fisico atletico e uno sguardo vitreo hanno valso a Momoa l’importante titolo. Secondo e terzo posto sono andati rispettivamente al cantante sudcoreano Jungkok e all’attore britannico Idris Elba.

La classifica stilata dai critici di TC Candler non ha mancato di riservare qualche sorpresa, a cominciare dall’ultimo posto occupato da Leonardo Di Caprio! Si piazzano male anche Lionel Messi (98esimo), Chris Evans (94esimo) e Cristiano Ronaldo (72esimo). Fuori dalla top ten anche David Beckam (13esimo)

Jason Momoa non ama molto essere sotto i riflettori, le uniche apparizioni pubbliche sono per promuovere i suoi film, per il resto preferisci godersi la sua famiglia: sua moglie Lisa Bonet, l’ex Denise dei Robinson, di 10 anni più vecchia di lui, e i loro due bambini: Lola Iolani Momoa, nata nel 2007 e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa nato nel 2008.