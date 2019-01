Le 9 profezie di Nostradamus per il 2019! Cosa potrebbe accadere quest'anno

Le profezie disono da sempre sotto gli occhi degli studiosi e anche i più scettici, che devono riconoscere all’astrologo e speziale francese una certa propensione a centrare eventi storici piuttosto eclatanti come lo sbarco sulla luna, l’ascesa di, la seconda guerra mondiale o l’assassinio di.Per il 2019 piovono brutte notizie un po’ ovunque, ecco le 9 previsioni shock per quest'anno.

1 - Inondazioni nel 2019: Le quartine di Nostradamus annunciano che alcuni stati europei dovranno affrontare imponenti inondazioni durante l’anno 2019. I paesi che subiranno i maggiori danni: Italia, Ungheria, Gran Bretagna e Repubblica Ceca.

2 - Conseguenze tragiche per l’aumento immigrati ed attacchi terroristici: Sia in Europa che negli Stati Uniti ci saranno forti ripercussioni con conseguenze catastrofiche per l’aumento dell’immigrazione e degli attacchi terroristici.

3 - Estremismo religioso in Medio Oriente: Secondo le profezie di Nostradamus, sarà proprio l’aumento dell’estremismo religioso in Medio Oriente e in altre parti del globo a causare disordini e conflitti, costringendo le persone ad abbandonare il proprio paese di origine e fuggire in Europa.

4 - Cambiamenti climatici: Nostradamus parla di cambiamenti climatici che colpiranno il pianeta terra, e dell’intervento dei leader politici per ridurre l’emissione di inquinanti atmosferici.

Nella quartina si legge “vedremo le acque sorgere e la terra collasserà sotto di loro”. Il riscaldamento globale causerà un gran numero di guerre.

5 - Morte del Papa e terza guerra Mondiale: Due potenze innescheranno la terza Guerra Mondiale che durerà 27 anni. La Terza Guerra Mondiale inizierà dopo la morte dell’ultimo Papa (il successore di Papa Benedetto XVI) che verrà assassinato dall’anticristo. “IL MONTE AVENTINO BRUCERÀ NELLA NOTTE: IL CIELO SI OSCURERÀ NELLE FIANDRE: QUANDO IL MONARCA INSEGUIRÀ SUO NIPOTE, I MEMBRI DELLA CHIESA CAUSERANNO SCANDALI”.

Il testo può riferirsi sia a Sant’Aventino, protettore delle persone che soffrono di disturbi mentali, che ad Aventino uno dei sette colli di Roma. Il 23 luglio 2019 ci sarà l’eclisse solare totale, potrebbe essere questo l’inizio dei problemi per la Chiesa cattolica. Proprio con l’assassinio del Papa il caos prenderà potere in tutto il pianeta.

6 - Terribile terremoto negli Stati Uniti: Un terremoto catastrofico definito il ”grande terremoto” colpirà la zona tra California (USA) e Vancouver Island (Canada). Il terremoto potrebbe avere una magnitudine tra 8,7 a 9,2 gradi. “Il grande terremoto” interesserà diverse zone di Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salem, e anche Olympia capitale di Washington con oltre 7.000.000 di abitanti.

7 - Gli uomini parleranno con gli animali: L’essere umano sarà capace di comunicare con gli animali, questa è la settima predizione di Nostradamus. La predizione dice “I maiali diventeranno fratelli per l’uomo”. Il suo significato potrebbe avere due chiavi di lettura, una la comunicazione tra essere umano e animale grazie a nuove tecnologie, l’altra potrebbe essere interpretata con la fine dell’uccisione degli animali.

8 - Progressi nel campo medico vita fino a 200 anni: Molti progressi saranno fatti nel campo medico, ci saranno nuove scoperte che faranno aumentare l’aspettativa di vita fino a 200 anni.

9 - Motore di ricerca e social network: La predizione dice “Dopo l’invenzione di un nuovo motore, il mondo diventerà com’era prima della creazione della Torre di Babele.”

Chi era Nostradamus? Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, nacque il 14 o 21 dicembre del 1503 - a Saint-Rémy -de-Provence nel sud della Francia. Era un farmacista affascinato dall’occulto, con le sue profezie provocò l’ira della Chiesa. Considerato da molti, assieme a san Malachia, uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. Scrisse il libro Le Profezie, quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties (1555)