E' stata la figlia? Augusta Brunori trovata morta col coltello conficcato nella schiena

La 69enne Augusta Brunori è stata trovata morta ain provincia di Perugia. Il corpo della donna sarebbe stato trovato fuori dall'abitazione, davanti alla porta, uccisa da un'unica coltellata alla schiena. L’hanno trovata con un coltello conficcato nella schiena, vicino all’ingresso di una dependance della casa di famiglia, a Villa di Magione, non molto lontano dal Raccordo Perugia Bettolle.originaria di Serra Sant'Abbondio, provincia di Pesaro Urbino, è stata uccisa. È quanto sta emergendo dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla procura di Perugia. A coordinare le indagini è il pm Manuela Comodi. Al momento gli inquirenti non hanno preso provvedimenti nei confronti di alcuno.

Il delitto si è consumato in una villa con piscina, la morte potrebbe risalire alla notte tra domenica e lunedì. ?I sospetti degli inquirenti si concentrano nell'ambiente familiare. La figlia, una 34enne in cura per problemi psichiatrici, attualmente ricoverata in stato di choc nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Perugia, è stata già interrogata: era l'unica presente nella villetta, visto che il marito della vittima era andato a Roma a trovare l’altro figlio. I vicini raccontano di violente liti tra madre e figlia. A dare l'allarme della morte della madre è stata proprio lei, chiamando il centro di igiene mentale dal quale è seguita a Magione. La vittima si era trasferita prima in Lazio poi in Umbria, a Magione, per seguire il marito, finanziere. Poi i due si erano separati.