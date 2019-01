Si comporta come lei. Rischia grosso! Meghan Markle come Lady Diana

Meghan Markle ha portato ingenti novità all’interno della, tuttavia, non tutte sono state apprezzate. A partire dal suo matrimonio con il, Meghan ha portato un’aria di modernità a palazzo: oltre a non aver sangue blu, Meghan era un’attrice e di un etnia diversa da quella dei Windsor. La, infatti, ha origini afroamericane e questo particolare non è stato poco rilevante.Tutte cose che, secondo il maggiordomo della mamma di William e Harry non giocherebbero a favore dell’ex attrice. ‘’Buckingham Palace, per Meghan, è un campo minato’’, ha detto Paul Burrell, ex maggiordomo di lady Diana. Burrell, che fu al servizio della principessa fino alla sua morte, in un documentario andato in onda proprio in questi giorni su Channel 5, Kate V Meghan: Princesses at War, ha detto d’essere convinto che la Markle stia avendo parecchie difficoltà a Palazzo: ‘’Lei è una donna forte e indipendente che si è trovata a far parte della famiglia più tradizionalista di sempre, la Famiglia Reale. La Principessa Diana era cresciuta in una casa grande come Buckingham Palace, eppure si è persa anche lei’’.

Paul Burrellè stato accanto a Diana per tutta la sua vita, sino alla tragica morte, avvenuta in seguito all’incidente sotto iltunnel del Pont de l’Alma a Parigi. Paul conosceva molto bene la Principessa triste ed è stato con lei nei momenti più difficili della sua esistenza. ’’La Duchessa difficile’’, come l’hanno ribattezzata a Palazzo, da quando è entrata nella famiglia reale ha infranto regole, abbattuto barriere e superato limiti imposti dal protocollo reale. Sulla questione è intervenuto anche Tom Bower, il biografo reale, secondo cui Meghan Markle, se continuerà ad imporsi a Buckingham Palace, rischia grosso.

“Il problema – ha detto – è che sta cercando di comportarsi come Diana. Sta cercando di ritagliarsi un nuovo ruolo e la tragedia di questa storia è che finirà allo stesso modo, a meno che qualcuno non passi da Palazzo e le dica, qui le cose funzionano così”.Il problema della Markle, dunque, sarebbe il comportarsi come Diana, cercando di ritagliarsi un proprio ruolo, e come lei, la sua storia potrebbe finire in tragedia.

Harry vuole rinunciare al titolo reale – Secondo un recente rumors proveniente da Palazzo Reale d’Inghilterra, pare che il Principe Harry, abbia deciso di rinunciare al trono. L’indiscrezione aggiunge un ulteriore tassello scioccante, pare infatti che la colpa di tale scelta risieda in Meghan Markle. Il secondogenito di Lady Diana e il Principe Carlo, avrebbe deciso di abbandonare il suo titolo reale per concedere alla moglie, Lady Markle, Duchessa del Sussex, ‘una vita più normale’.Kate e Meghan, look riciclati per il pranzo di Natale. Ma una delle due lascia il segno: altro che risparmio…