Sappiamo cosa mangia, avvelenalo! L'Isis vuole uccidere Kate Middleton

L’avrebbe intenzione din. Secondo quanto riportano alcune testate britanniche, l’ipotesi di un progetto omicida da parte deidel sedicente Stato Islamico nei confronti della moglie delsarebbe piuttosto concreto. Su, sarebbe stata diffusa una foto della Duchessa di Cambridge alle prese con una carrello della spesa, con a X disegnata sopra e l’inquietante frase: “”.

Il proposito dei fanatici dell’Isis di avvelenare il cibo di Kate viene preso “molto seriamente” dall’Intelligence britannica, secondo quanto riferito da una fonte anonima. Le minacce contro la Middleton sarebbero da collegare a quelle che circa due anni fa vennero rivolte a suo figlio George da Husnain Rashid, ora in carcere. “È una trama disgustosa perché coinvolge i figli piccoli di Kate e colpisce il suo tentativo di vivere una vita normale come qualsiasi madre vuole” ha aggiunto ancora la fonte anonima : "Questo non è gestito su Twitter. Sono messaggi scambiati a livello globale tra jihadisti - sono dettagliati piani di attacco - e vengono spesso cancellati molto velocemente"