Uomini e Donne : La scelta di Andrea Cerioli era già concordata con Arianna Cirrincione?

Le primerelative allaparlano di un tronista fortemente giudicato dadopo aver preso una decisione giudicata avventata anche dalla redazione del talk.L’ex gieffino avrebbe dovuto scegliere tradurante lo speciale in prima serata, ma ha convinto Maria De Filippi ad anticipare la scelta nonostante gli accordi già presi con Mediaset.

Il sentimento era troppo forte e il tronista Andrea Cerioli non è riuscito ad aspettare la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Il bolognese ha anticipato la sua scelta e ha deciso di iniziare una relazione con la corteggiatrice Arianna Cirrincione. L'atteggiamento troppo tranquillo di Arianna e la scarsa emozione del tronista hanno spinto l'opinionista a ipotizzare che i due si fossero già messi d'accordo alle spalle di Maria De Filippi. Secondo l’opinionista, è impossibile che l’ex tentatore di Temptation Island Vip abbia preso una decisione importante come questa nel giro di pochissimi mesi e che la ragazza non si sia minimamente emozionata. Per tutta la puntata ha infierito su Arianna, mettendo in dubbio Andrea e l’autenticità del trono stesso.

Una decisione inaspettata, che ha lasciato con l'amaro in bocca anche Valeria Marini. La showgirl stava infatti organizzando per lui un fidanzamento "stellare", con tanto di casolare in campagna e galline.