QI Test! test d'intelligenza più veloce del mondo... in pochi riescono a superarlo

Ilè composto da 3 domande ed è stato sviluppato dal. Può sembra piuttosto facile, ma in realtà richiede un’attenta analisi ed infatti solo il 17% delle persone cui è stato sottoposto durante uno studio ha dato tutte e tre le risposte corrette. Ecco le- vedi se ci riesci senza sbirciare le soluzioni alla fine!

1. Una mazza e una palla da baseball hanno un costo complessivo di 1,10 dollari. La mazza costa 1 dollaro in più della palla. Qual è il costo della palla?

2. Se con 5 macchine si costruiscono 5 strumenti in 5 minuti, quanto tempo occorrerà a 100 macchine per costruire 100 strumenti?

3. In un lago si trova una foglia di ninfea. Ogni giorno, la foglia raddoppia la sua grandezza. Se servono 48 giorni alla foglia per arrivare a ricoprire l'intera superficie del lago, quanti giorni servirebbero per ricoprirne solo metà?

Ecco le risposte: la palla costa 0,05 centesimi; il tempo necessario per le macchine è di 5 minuti e la ninfea impiega 47 giorni a coprire la metà del lago.