Noi siamo ancora qua... la frecciatina di Mara Venier a Barbara D'uso

Siamo a Domenica In, nello studio diè la prima puntata dopo le feste natalizie, quella che ha sancito l'assenza di Barbara D'Urso e. Ancheè tornata in onda dopo la lunga pausa natalizia con Domenica In e lo ha fatto col solito entusiasmo contagioso e concedendosi quella che a molti è parsa una frecciatina a

In apertura di puntata, la conduttrice veneta si è divertita cantando a squarciagola ‘Eh già, noi siamo ancora qua… eh già’: il brano di Vasco Rossi che Mara Venier aveva preso in prestito per la primissima puntata di Domenica In, che di fatto segnava il suo ritorno in Rai dopo qualche anno di esilio. In moltissimi, specialmente su Twitter, hanno colto un riferimento al fatto che, in quel momento, la D'Urso non sia in onda.

Accorciare Domenica Live per far posto alle soap, non è stata una scelta azzeccata. I dati dello share di domenica 13 gennaio hanno segnato il trionfo di Mara Venier e Domenica In su Rai 1, che senza la concorrenza di Barbara D'Urso hanno fatto il vuoto.

Il programma ha raccolto il 19,6% di share nella prima parte e il 18,4% nella seconda. Le soap su Canale 5 - Beautiful, Una Vita e il Segreto - hanno raccolto il 12,6%. Insomma, siamo ben lontani dai pareggi e dalle vittorie che inanellava la D'Urso.