Morto nel sonno a 43 anni! L'amico lo trova senza vita a casa sua

A Valmontone unche lo aveva ospitato per la notte.di Labico potrebbe essere morto nel sonno ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo laha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A trovarlo senza vita è stato l'amico che vive in località Colle Aprano a Valmontone, la sera prima l'uomo aveva cenato e si è alzato per svegliarlo, ma purtroppo lo ha trovato morto.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione agli ordini del maresciallo Montesano che stanno indagando per capire le cause sul decesso. La magistratura ha anche disposto il sequestro di una parte della casa dove il 43enne è stato ritrovato. Per adesso si ipotizza che l'uomo possa essere morto per un arresto cardiaco o respiratorio che non li ha lasciato scampo, sarà l'autopsia disposta dal magistrato a dare maggiore dettagli.