La Regina Elisabetta è sotto choc! Arrestato il fratello di Meghan Markle, Kate non la invita alla festa

Un'altra tegola su, a quanto pare una delleavrebbe rassegnato le dimissioni dopo solo sei mesi di lavoro. Poi ilsi è fatto arrestare.è il fratello maggiore di Meghan, nato da una precedente relazione di suo padre Thomas Markle. Poco prima del matrimonio con il secondogenito di Diana, l’uomo aveva inviato una lettera ad Harry, chiedendogli di non sposare la figlia mettendolo in guardia da lei.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia dell’Oregon, Thomas Jr guidava ubriaco quando è stato fermato alle due di notte. L’uomo è stato sottoposto ai test ed è risultato positivo a quello dell’alcol, in seguito è stato arrestato e portato in centrale, mentre la sua macchina è stata sequestrata. Meghan non ha commentato la notizia, ma a Corte affermano che sarebbe sconvolta e infastidita. E la Regina, ancora di più.

Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole. A quanto pare Kate Middleton avrebbe escluso dalla lista degli invitati per il suo 37esimo compleanno proprio la cognata, Meghan Markle. Di fatto la Middleton avrebbe organizzato una cena con "intimi amici e amiche" ad Anmer Hall, il cottage dove vive con William a pochi passi da Sandringham. Il Mail di fatto riporta alcune indiscrezioni che testimonierebbero la "grande esclusione" di Meghan dalla festa di Kate.

A quanto pare dunque dietro le foto delle due cognate sorridenti durante le feste di Natale ci sarebbe ancora una frattura che appare difficile da superare. Infatti proprio nelle ultime settimane la coppia Harry-Meghan avrebbe scelto di lasciare la residenza che condivideva con William e Kate per spostarsi in un cottage in campagna. Il motivo ufficiale è per aver più spazio per la famiglia che presto si allargherà, ma di fatto le malelingue di Londra sono pronte a confermare che dietro la partenza del principe e della duchessa potrebbe esserci proprio una lite con Kate.