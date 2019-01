Battisti arrestato in Bolivia. Aveva barba e baffi finti

"Il terrorista italiano Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia e sarà presto portato in Brasile, da dove verrà probabilmente mandato in Italia, così da poter scontare l'ergastolo secondo la decisione della giustizia italiana". Lo scrive sul suo profilo Twitter Martins, consigliere speciale del presidente del Brasile Jair Bolsonaro.

Il deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair Bolsonaro, celebra su Twitter l'arresto di Cesare Battisti, catturato a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, e si rivolge al nostro ministro dell'Interno:"Matteo Salvini, il 'piccolo regalo' sta arrivando", scrive. E sempre su Twitter, l'ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, commenta: "Battisti è stato preso! La democrazia è più forte del terrorismo".