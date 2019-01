Sondaggi politici, cala consenso M5S e Lega : ecco quanto perdono in un mese

Ecco cosa indicano le rilevazioni dei principali istituti di sondaggi sui partiti italiani. Secondo l’ultimo sondaggio effettuato da Index per la trasmissione di La7, Piazza Pulita, Lega e Movimento 5 Stelle hanno registrato un calo dei consensi a seguito degli avvenimenti dell’ultimo mese. Sul. Nonostante il vicepremier abbia provato in tutti i modi a convincere la base M5s che il governo non spenderà i soldi dei cittadini per salvare le banche - "loro hanno salvato i dirigenti, noi i risparmiatori", ha scritto il vicepremier su facebook – la maggior parte degli elettori sembra sorda alle sue argomentazioni.

I risultati di unper Piazza Pulita (La7) parlano chiaro: quasi sei intervistati su dieci ritengono che sulle banche il governo gialloverde si sta comportando come gli altri. Solo il 22,1% degli italiani crede invece che il decreto su Carige sia in qualche misura diverso da quello scritto dal Pd per salvare Mps e banche venete. La restante parte del campione non sa nulla dell’argomento o preferisce non esprimersi.

Se ne deduce che il caso Carige potrebbe diventare deflagrante per i partiti di governo. In particolare per il M5s, se pensiamo che gli esponenti della Lega hanno esternato ben poco sull’argomento Carige, da cui si sono tenuti a debita distanza. Né va dimenticato che all’opposizione il Carroccio si era esposto molto meno rispetto al M5s sul tema del salvataggio della banche.I 5 Stelle invece hanno costruito parte della loro fortuna elettorale proprio su quella che hanno sempre dipinto come una "truffa" ai danni degli italiani. E un regalo fatto ai banchieri. Ora però il contraccolpo potrebbe essere pesante in termini di consenso: per il 59,8% degli elettori il decreto su Carige è una mera copia di quello scritto dal Pd.

Secondo il sondaggio di Index Research difatti i due partiti di governo scendono anche nelle intenzioni di voto. È la Lega però a pagare dazio più del M5s: un calo – azzardiamo un’ipotesi- che forse va attribuito anche al cattivo giudizio degli elettori sulla legge di bilancio (ci arriveremo tra un po’). Sta di fatto che il Carroccio scende di 1,7 punti rispetto ad un mese fa e si attesta al 33,1%. La Lega resta però pur sempre un partito in salute (l’unico, forse, del panorama politico), se pensiamo al balzo in avanti fatto dal 4 marzo ad oggi.

E i 5 Stelle? Nulla sembra fermare la discesa dei pentastellati, dati ormai da Index Reserarch al 24,1%. Ma se Atene piange Sparta non ride. L’opposizione era e resta in uno stato comatoso e Pd (17,5) e Forza Italia (7,9) non possono certo rallegrarsi per aver guadagnato lo 0,3% in un mese. I sondaggi dipingono il quadro di un elettorato che sebbene non si fidi del governo, si fida ancora meno dei partiti di opposizione.