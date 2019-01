Insieme fino alla fine! Sergio Cini e Luisa Zardo trovati morti abbracciati

Una coppia di ultraottanternni è stata trovata morta in un'abitazione di Fai della Paganella, in frazione Cortalta. Stando alla ricostruzione dei carabinieri si è trattato di un omicidio - suicidio. (). L'allarme è stato dato da un vicino. È stato un conoscente a trovare senza vita. I corpi dei due, 85 anni lui e 87 lei, stesi a terra. Come ha poi raccontato ai carabinieri della compagnia di Cles, aveva sentito iil giorno precedente, sul tardo pomeriggio, e aveva ricevuto un invito a passare a casa loro, al civico 14 di via Cortalta a Fai della Paganella, un piccolo comune in provincia di Trento.

Sergio e Luisa sono stati trovati abbracciati, sul divano della loro villetta. Le indagini sulla morte della coppia sono scattate immediatamente ma l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. Spiegano gli amici e vicini di casa: “Vivevano uno per l’altra e avevano solo loro stessi”. A Luisa poi era stato diagnosticato un terribile male e probabilmente il peso della malattia di lei e della sofferenza e solitudine del lui era diventato troppo pesante da sopportare. Trovata una lettera accanto alla pistola: la donna era malata e - stando alle prime informazioni - sarebbe stata questa la causa del gesto estremo. Aveva dei problemi di deambulazione ed era ritornata da poco dalla casa di riposo San Giovanni di Mezzolombardo.