Orgoglioso di lui come padre e di me, per essere sopravvissuto! Le parole di Cristiano su Fabrizio De Andrè

A 20 anni dalla morte diha intervistato il, che sta portando in tour “” e che da anni rilegge un pezzo del canzoniere del padre, dopo aver collaborato con lui prima della morte. Cristiano De André ci ha parlato dele della sua eredità artistica ancora così presente e attuale

"Le sue opere sono a tutti note per essere un appiglio per questo vuoto esistenziale, per me riprendere la parte del suo canzoniere è stata la voglia di farlo conoscere a più persone possibili [...] insomma cercare di allargare gli ascolti e portarlo anche ai ragazzi, attraverso nuovi arrangiamenti, attraverso la mia visione musicale" - spiega Cristiano, definendo l'opera del padre "una tachipirina per l'anima", "nel senso che fa bene ascoltarlo, fa bene leggerne i testi, fa bene all'anima, perché l'anima si nutre di arte e penso che ce ne sia troppo poca in questi anni".

Cristiano spiega come fu proprio il padre a chiedergli di portare avanti la sua musica: "Gli avevo riarrangiato quel tour (1998, ndr) mi chiese se avrei avuto voglia di rimettere mano alle sue opere precedenti e io gli risposi che ne avevo voglia e l'avrei fatto, a prescindere che se se ne andasse o meno, credo che se fosse stato ancora qui probabilmente avremmo ancora lavorato assieme" e ripercorre il momento in cui il padre gli chiese di suonare con lui "Nel momento in cui misi mano a un arrangiamento di "Anime Salve" che a lui piacque molto, mi chiese di prendere in mano la tournée e di fare gli arrangiamenti: fu un momento di riavvicinamento importante, anche perché nella nostra vita abbiamo avuto alti e bassi e il fatto di essere riconosciuto come un musicista potendo mettere mano col suo benestare mi ha dato un grande valore, una grande stima".

"Che lui fosse un grande l'ho capito fin da bambino - continua Cristiano De André - poi il fatto di riuscire a trovarmi uno spazio nella mia vita per fare le mie cose, fare musica e avere la possibilità di essere ascoltato è un altro paio di maniche, nel senso che ci ho messo tanto lavoro" e riflette sulla grandezza, quasi "ingombrante", del padre "Il fatto di essermi ritagliato, da musicista, un mio spazio è già tanto rispetto a una persona grande come lui, sono sempre stato orgoglioso di avere un padre come lui e oggi sono orgoglioso di me, di essere sopravvissuto".

Infine, Cristiano spende qualche parola sulla situazione politica attuale "Io sono un antifascista dalla nascita e sono sempre stato di sinistra finché la sinistra è esistita e oggi sono comunque una persona contro le dittature e le sue declinazioni, un po' come lo era mio padre, quindi il fatto che Salvini ascolti mio padre (sorride) è una speranza in più che non vada oltre quello che sta facendo, che già mi sembra sul filo".