Aria di Crisi! Il principe Harry è responsabile dell'infelicità di Meghan Markle?

Meghan Markle pare sia molto infelice e frustrata, le sue idee vengono bocciate dal Palazzo e lei non si è ancora integrata. Harry si sente responsabile. Meghan Markle inizia a sentire la pressione esercitata dai media su di lei. A rivelarlo è una fonte vicina allache aha raccontato di quanto Meghan non si riesca ad abituarsi alla sua nuova vita a Corte. Da quando è entrata ufficialmente a far parte della Famiglia Reale britannica, l’ex attrice americana è bersagliata da notizie, gossip e indiscrezioni che la riguardano. Per questo, la moglie del Principe Harry si sentirebbe “”. Almeno così ha dichiarato una fonte vicina alla, aggiungendo che è anche “” che la stampa sta facendo su di lei.

I media le addebitano di tutto: di essere un’arrampicatrice sociale, presunte tensioni con William e Kate, spese spropositate per abiti firmati. Dell’infelicità di Meghan – che non legge più neanche i tabloid per evitare di stare peggio - si sentirebbe responsabile anche suo marito. Harry sarebbe “frustrato” per non riuscire a proteggere la moglie dagli aspetti negativi che essere membro della Famiglia Reale comporta.