Porte aperte a Montecitorio - Domenica 13 gennaio

Domenica Montecitorio a porte aperte - Alle 12 in Aula concerto della Polizia per la Giornata nazionale della Bandiera. Partecipa- con diretta web e canale satellitare . Domenica 13 gennaio "", l'iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l'apertura del Palazzo alle visite del pubblico, è dedicata alla Giornata nazionale della Bandiera, che si è celebrata il 7 gennaio scorso. Alle 12 nell'Aula si tiene, alla presenza della Vicepresidente della Camera,, il Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi e trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera. L'evento è introdotto dai saluti della stessa Vicepresidente, del Prefetto Francesco Taglente e dell'Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Ancri). Presenta il Concerto Michele D'Andrea.

L'accesso per i cittadini al Palazzo è possibile dalle ore 10,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16 (ultimo ingresso alle ore 15,30).

In Piazza Montecitorio, alle 11, alla presenza della Vicepresidente Carfagna, il Concerto della Banda dell'Aeronautica militare, diretta dal Maestro Marco Moroni. Si inizia con l'esecuzione dell'Inno nazionale italiano e termina con l'esecuzione dell'Inno europeo. In particolare, il programma prevede brani di Arne Ole Stein (Dronning Margrethe the Il Parademarch), Marco Moroni (Australiana), S. Moll (Vienna).

La visita si svolge per gruppi e ogni partecipante deve essere munito di un biglietto ritirato gratuitamente lo stesso giorno della visita, presso l'Infopoint (via Uffici del Vicario, angolo via della Missione) che resta aperto fin dalle 9,30. Ciascun visitatore può richiedere, fino a esaurimento, un massimo di quattro biglietti se adulto e un solo biglietto se minorenne, scegliendo un orario di visita compreso tra le 10,30 e le 15,30.

I possessori dei biglietti sono tenuti a presentarsi all'ingresso di Piazza Montecitorio dieci minuti prima dell'orario indicato sul biglietto. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l'altro: l'Aula, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l'emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il Transatlantico, salone che deve il suo nome all'illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la Sala della Lupa; la Sala della Regina, dove è allestita la mostra sui "Cento anni dell'Aula di Montecitorio" e che sarà possibile visitare; la Sala Aldo Moro, la Sala del Cavaliere.