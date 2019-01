San Valentino 2019! Regali romantici per stupire il partner

San Valentino sembra ancora lontano, ma se si vuol essere certi dicon un regalo davvero unico e speciale, bisogna giocare d’anticipo. Le idee non mancano e come sempre anche il web è un’ottima fonte di ispirazione. Ad esempio, una, che parli della vostra storia d’amore, con testo e musica originali magari eseguiti da voi, non lascerebbe a bocca aperta il partner?

E che dire di un bel ritratto di coppia che rievochi la magia di un momento in un luogo a voi caro? Se siete sposati e volete stupire vostra moglie, provate a sostituire il tradizionale fascio di rose con un mazzo di fiori che ricordi il suo bouquet nuziale. Un’idea che, oltre ad essere originale è anche solidale ed ecologica, è l’adozione di un albero a distanza a cui dare il nome della persona amata.

Infine due idee super originali: una fuga romantica in una casa su un albero e il noleggio di una sala cinematografica tutta per voi!