Sei stressato? La bufala sul test dello stress diventa virale... però è divertente

Sul’immagine di una illusione ottica che, a detta dell’utente che per primo l’ha resa virale, avrebbe dovuto stabilire il livello didi colui che la guadava. Si legge in rete : “”. E' semplicemente una bufala, l'immagine non è stata realizzata da un giapponese ma da une soprattutto non ha nulla a che vedere con l'esaurimento... è semplicemente una