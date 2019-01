La fidanzata può entrare? Come sta Francesco Chiofalo dopo l'operazione

Francesco Chiofalo si èper rimuovere unla famiglia del personal trainer ha avvertito i fan dell'inizio dell'operazione, che ha avuto un esito positivo.è stata neldel San Camillo Fornalini di Roma, dove nelle ultime oreè stato operato dal dottor Alberto Delitala albenigno che aveva al cervello. Ieri sera, sentito telefonicamente dalla nostra redazione, l'ufficio stampa del reparto di neurochirurgia del San Camillo di Roma ci aveva già comunicato che l'operazione sarebbe andata bene e che alle 18 circa, Francesco aveva ripreso coscienza .

Il video girato da Fanpage.it ricostruisce i momenti dell’attesa durante l’operazione e i momenti successivi al rientro di Chiofalo nella sua stanza, dove si diceva cosciente. Ad aspettarlo fuori i genitori con gli amici, oltre alla fidanzata Aurora Ciorba, che ha richiesto più volte di entrare a vederlo.

“Siamo tutti qui a sostegno di Fra, il nostro intento è di vederlo in faccia un attimo”, spiega ai microfoni di Fanpage.it il suo migliore amico, Alessio, “Non era spaventato, non lo spaventa nulla. Era preoccupato”, ammette. Per permettere il passaggio della barella il gruppo di amici con la ragazza, circa una quindicina di persone, sono stati allontanati. Un gesto che ha creato qualche momento di tensione anche con il papà e la mamma di Francesco: “Qui c’è la ragazza, la fidanzata che vuole vederlo”, si sono accalorati i ragazzi nella speranza di convincere i medici e i genitori. Ma non è stato possibile: "Adesso ha bisogno di riposare, andate a casa", hanno spiegato gli addetti.