Si sono sposati di nascosto! Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno fatto il grande passo

La coppia, secondo gli ultimi rumor, si sarebbe già detta sì lontano da tutti. Il gossip impazza su, l’attrice e il mister della Juve hanno fatto di tutto per proteggere la loro intimità. Infatti sui social non compaiono mai foto di loro due insieme, ma la loro relazione è sempre sotto i riflettori. A metà dicembre la coppia è stata paparazzata mentre passeggiava per le vie di Milano, mano nella mano, nelle foto Ambra e Allegri erano sorridenti e felici e si lasciavano anche andare a

Poi sono stati paparazzati in una rinomata boutique di gioielli, per acquistare le fedi che si scambieranno il giorno del matrimonio... scriveva Diva e Donna, il gossip è ovviamente esploso, ma si è spento poco dopo perché non c’è stato alcun riscontro sulle presunte nozze imminenti. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare a giugno.

Adesso sempre Diva e Donna ha immortalato Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri con le fedi al dito. L’ipotesi avanzata dal settimanale è quindi che i due si siano già sposati in gran segreto. Le foto di Diva e Donna che li ha pizzicati insieme a Milano, dopo aver trascorso le feste a Londra, hanno subito fatto il giro del web e ora si aspettano conferme. L'attrice di recente ha aveva confidato a Vanity Fair : “È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando, ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”.