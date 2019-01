Per colpa mia, mia madre non lavora! La figlia di Maria Monsè scatena polemiche a Pomeriggio 5

Maria Monsè è stata attaccata dal popolo del web per essersi fatta immortalare dallain atteggiamenti sexy con un minidress di Babbo Natale. A Pomeriggio 5, la 13enne figlia della soubrette, che avrebbe chiesto lei alla madre di posare per ottenere più like su, continua a dividere il pubblico che segue Barbara D’Urso.

La ragazzina avrebbe sostenuto che per colpa sua, la mamma non lavora più in tv come prima. O meglio, dopo la sua nascita, la carriera della showgirl avrebbe subito una lunga battuta d’arresto. Parole queste che hanno suscitato profonda indignazione in rete.

Una foto molto piccante pubblicata da Maria Monsè sui social. Su Instagram eccola in versione Babbo Natale sexy. E dunque via agli insulti, con chi le diceva che una buona madre non può farsi vedere in simili atteggiamenti. La Monsè ha spiegato senza giri di parole: "Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta”.