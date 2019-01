Il megadirettore galattico è morto! Addio a Paolo Paoloni

L'attore Paolo Paoloni èoggi all'età di 90 anni ma - come Fantozzi - rimarrà per sempre nella storia della commedia italiana. Lutto nel mondo dello spettacolo. Se ne va a novant'anni, noto per aver interpretato l'iconico personaggio del "megadirettore galattico" nella saga cinematografica di

Paoloni era nato a Bodio, in Svizzera, nel 1929, ma è cresciuto in Italia. Ricchissima la sua carriera cinematografica. Scoperto da Luciano Salce, che lo introdusse al mondo dello spettacolo nel 1968, ha recitato in alcuni dei film più prestigiosi del cinema nostrano, come 'Il marchese del grillo', 'In nome del popolo italiano', ' Vieni avanti cretino', 'Un borghese piccolo piccolo'.

Tra le commedie più recenti, ricordiamo 'Nebbia in Val Padana', uscita nel 2000, in cui interpretava il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. E ancora 'Vacanze di Natale 2000', 'Vacanza di Natale 91', 'Si accettano miracoli'.

Nel suo bagaglio, anche diverse pellicole horror, come 'Cannibal Holocaust', 'La casa nel tempo' e 'Fairytale'. Recentemente, ha recitato in due puntate della serie tv di Rai 1 'Don Matteo', andate in onda rispettivamente nel 2006 e nel 2011.