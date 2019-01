Stefano De Martino : Non sarò ad Amici 2019. Belén Rodriguez? Siamo ancora una bella famiglia

Stefano De Martino risponde alle domande di, il format web di. Dall’ex moglieal figlio Santiago, fino alla mancata partecipazione alla prossima edizione di Amici, il ballerino si racconta con la consueta verve divertente e divertita. “Amici è il programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita - confessa De Martino e aggiunge - Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo”."Non sono fidanzato", ammette, "In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli".

Sul rapporto con Belén, De Martino afferma “Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni" e alla domanda "Hai lasciato Belén?" risponde "È successo anche questo”.

Il ballerino svela poi qualche dettaglio sul legame chiuso con Gilda Ambrosio: “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”.

De Martino racconta come è nata l'idea delle lezioni di napoletano con Santiago, brevi video che hanno letteralmente fatto impazzire i fan dei social: "Ho iniziato a scherzare con Santiago perché mi piace questo mix, un po’ argentino e un po’ napoletano. Lui si diverte, è una cosa che facciamo spontaneamente, la facevamo sul divano e poi ho pensato di condividerla con i miei follower su Instagram".

Per quanto riguarda i presunti ritocchi estetici afferma: "Ero molto più brutto ho messo a posto qualcosina, tipo i denti". Stefano De Martino racconta anche dell'incontro con Belén avvenuto per la prima volta ad Amici e spende alcune parole anche su Fabrizio Corona: "Con Fabrizio Corona siamo stati antagonisti sentimentalmente per la storia con Belén. In realtà, con Fabrizio ho un buon rapporto adesso".

Sui progetti futuri afferma: "Sono in una fase di cambiamenti, sto investendo molto tempo in progetti nuovi, ho una nuova società, facciamo consulenza strategica per aziende e creiamo contenuti digitali".