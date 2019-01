E’ un mondo di fenomeni ... son tutti bravi

Quando i valori condivisi diventano relativi . Tra incertezze e necessità si perdono le regole per strada. Su Rai 3 il confronto a distanza tra il ministro Toninelli eleader di Articolo Uno Mdp

E’ un mondo di fenomeni - Pier Luigi Bersani ex Segretario Pd, ex Ministro per l’Industria, ex Presidente della Regione Emilia, attuale leader di Articolo Uno Movimento Democratico e Progressista è intervenuto ieri sera, 8 gennaio 2019 , alla trasmissione di Bianca Berlinguer, #Cartabianca. Note ormai al pubblico italiano ed internazionale le sue polemiche con l’attuale governo sul caso ‘immigrazione’ ... Continua a leggere