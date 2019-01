Amore ritrovato per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio... sarà il matrimonio del 2019?

Oggi, mercoledì 9 gennaio, è il suo trentaduesimo compleanno e la giornata per lei è iniziata all'insegna di una romantica sorpresa. Sarà un 2019 all’insegna dell’amore ritrovato per? Mesi di lontananza e di sofferenza sono ormai un lontano ricordo e oggi, nel giorno del suo, la bella cantante di Sora può festeggiare in compagnia della sua famiglia al completo. E con accanto il suo amato Gigi. L’amore ritrovato con Gigi D’Alessio va a gonfie vele, tant’è che ilnapoletano ha deciso sorprendere la compagna facendole trovare, al risveglio, un gigantesco mazzo di rose rosse accompagnato da un romantico biglietto di auguri.

Il 2018 per i due cantanti è stato piuttosto turbolento ma ha anche segnato il loro riavvicinamento. Ora i due possono godersi la loro famiglia e i rispettivi successi professionali, magari pensando al matrimonio. Un’ipotesi, che la coppia sembra non voler più escludere: già l’estate scorsa, il settimanale Oggi aveva rivelato che i due cantanti stessero accarezzando l’idea di sposarsi... secondo i ben informati, le campane potrebbero suonare a nozze già in primavera. Prima, però, la Tatangelo deve pensare al Festival della Canzone Italiana. Dopo i fiori di Sanremo arriveranno i fiori d’arancio?