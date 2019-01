Le due regine indiscusse! Patty Pravo e Loredana Bertè a Sanremo 2019

Sanremo 2019 diè già destinato a fare la storia della musica e dello spettacolo. Il direttore artistico porterà infatti sul palco dell’Ariston un cast variegato, nuovo e ricco di proposte attuali e radiofoniche, che indubbiamente punta sullacontemporanea più che sulla tradizione. I giganti della nostra tradizione musicale, tuttavia, non potevano di certo mancare. E in una kermesse a dire il vero un po’ maschile, spiccano quelle che senza dubbio potremmo definire le due regine del Festival.

A febbraio a Sanremo rivedremo infatti Patty Pravo e Loredana Bertè. La prima sarà in gara con Briga con il brano Un po’ come la vita, la seconda presenterà la canzone Cosa ti aspetti da me. Per entrambe le artiste si tratta della decima partecipazione alla competizione più famosa del mondo.