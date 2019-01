Finalmente! Ritorno di fiamma tra Belen e Stefano?

Lei ha rimesso la fede al dito, un particolare che potrebbe riaccendere la speranza di un riavvicinamento per tutti gli appassionati dell’ex coppia., dopo la fine della storia con, almeno fino alla conferma ufficiale di qualche flirt. I genitori di Santiago sembrano aver ritrovato sorriso… insieme. Alla Rodriguez, nelle settimane scorse, le sono stati attribuiti un certo numero di flirt, poi rivelatisi bufale prive di fondamento. Il 2019 si apre con una foto di Diva e Donna, che mostra sulla copertina del settimanale,. Il settimanale ha pubblicato una serie di immagini che mostrano la showgirl e il ballerino, sorridenti e molto affiatati, nel corso di una passeggiata a Milano con il figlio Santiago, ponendo l’accenno su un curioso particolare:

Stefano De Martino di recentemente è stato paparazzato con la giovane modella Chiara Scelsi. Indossatrice emergente già musa di Dolce e Gabbana, la 22enne avrebbe fatto breccia nel cuore di De Martino, anche se non c’è nulla di ufficiale... Staremo a vedere.

Intanto arrivano nuovi aggiornamenti sul possibile addio tra Belen e Mediaset, secondo il settimanale Spy ci sarebbe in ballo un braccio di ferro sul nuovo contratto, ma per Maurizio Costanzo la showgirl argentina "non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa", assicura nella sua rubrica sul settimanale Nuovo : "Ormai Belen è diventata un'artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza... In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, Belen non si dispererebbe visto che ha un'attività da modella molto impegnativa".