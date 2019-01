Sciopero trasporti Roma: il primo stop del 2019 di autobus e metro

Giovedì 17 gennaio primo sciopero del 2019 in Atac, a fermarsi saranno infatti gli iscritti ai sindacati Orsa (24 ore) e Usb (4 ore, dalle 8.30 alle 12.30). Il 2019 è appena iniziato e i romani sono già alle prese con ildell’anno. Il prossimo giovedì 17 gennaio la circolazione dei mezzi pubblici potrebbe subire problemi a causa della protesta dei lavoratori. In una nota interna interna Atac "".

A incrociare le braccia saranno gli iscritti ai sindacati Orsa, che si fermeranno per 24 ore, e quelli facenti capo all’Usb, che si asterranno dal lavoro dalle 8.30 alle 12.30. Lavoreranno regolarmente portieri, guardiani, addetti ai centralini telefonici ed ai servizi di vigilanza, apertura e chiusura stazione. Per quanto riguarda il servizio di superficie "il personale di guida dovrà essere presente in servizio 30 minuti prima della conclusione dello sciopero e/o dell'inizio delle fasce di garanzia. Inoltre le corse iniziate prima dello sciopero dovranno essere portate a termine".

Per i cittadini che usufruiscono dei mezzi pubblici in città sono previste due fasce di garanzia, una di mattina dalle 5.30 alle 8.30 e una nel tardo pomeriggio dalle 17 alle 20. Restano a rischio gli autobus, le metro A, B e C, e le tratte Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo gestite da Atac.