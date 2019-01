Che paura! Barbara D'Urso e il maltempo a Cuba

"Cuba non è soltato sole e musica, perché a volte il clima gioca brutti scherzi. Che paura". Vacanze terminate per, pronta a tornare sul piccolo schermo con i suoi programmi di punta,. La conduttrice napoletana ha trascorso il Natale e il Capodanno insieme al suo amicoma nelle ultime ore, però, la D’Urso ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra la terribile ondata diche si è abbattuta sull’isola: “” scrive Barbara, che non ha nascosto la preoccupazione vissuta durante l’inundacion - ovvero l'indondazione di strade e spazi pubblici causata dal maltempo che affligge l'isola del centro america.

Le immagini mostrano gli attimi prima dell’inondazione che ha flagellato in particolare la città dell’Havana, e quelli immediatamente successivi. Barbara ha condiviso un post: "E' prevista l'inundaciòn. C'è un vento pazzesco, si stanno preparando a mettere tavole di legno negli alberghi perché l'acqua arriverà fin là. Diciamo che il mare è un po' arrabbiato". Poco dopo ha immortalato la città: "E' assurdo: questa è la strada di pima ma è diventata un fiume".