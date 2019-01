Lotteria Italia 2019! Ecco i biglietti vincenti

Svelati i(prima, seconda e terza categoria) della Lotteria Italia 2019. Riccardo Rossi, Sabrina Ferilli e Loretta Goggi hanno fatto volare la Campania ad una straordinaria tripletta nella Lotteria Italia, durante la trasmissione “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Il primo premio di 5 milioni (, abbinato a Rossi), è stato venduto nell’area di servizio di Sala Consilina (Sa), sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. I due milioni e 500 mila (, Ferilli), riferisce Agipronews, del secondo premio puntano su Napoli e il biglietto è stato venduto in una ricevitoria di Piazza Principe Umberto. Il terzo, venduto a Pompei in via Roma 59 (), regala un milione e 500 mila euro.

Complessivamente, nove milioni premiano la regione campana, considerando solo i cinque premi di prima categoria. Nelle ultime tredici edizioni, è la quarta volta che il primo premio bacia la città di Napoli, dopo il 2006, il 2007 e il 2011. Fuori dalla Campania finiscono il quarto premio (P 386971, abbinato ad Alessandro Gassman), da un milione, venduto a Torino in Corso Traiano 158, e il quinto, da 500 mila euro (F 075026, abbinato a Frank Matano), acquistato nell’area di servizio di Fabro (Tr), sulla A1.

Campania pigliatutto nell’ultima edizione della Lotteria Italia - con tre dei cinque premi di prima categoria, per un totale di 9 milioni di euro - ma il Lazio si consola con 14 premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno. Di questi, riferisce Agipronews, 8 sono stati venduti nella Capitale, poi si festeggia ad Ardea, Guidonia Montecelio, Frascati, Monterotondo, Antrodoco e Valmontone.

Seconda per premi di seconda categoria la Lombardia, dove arrivano altri 10 biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno. Terzo posto per l’Emilia Romagna con 6 biglietti vincenti di seconda categoria, quarta la Sicilia con 5 biglietti.

LOTTERIA ITALIA, PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI DI EURO A SALA CONSILINA (SA)

5 milioni di euro G 154304 - a Sala Consilina (SA)

2,5 milioni E 449246 Napoli – Piazza Principe Umberto

1,5 milioni E 265607 Pompei (NA) – Via Roma 59

1 milione P 386971 Torino – Corso Traiano 158

500mila euro F 075026 Fabro (TR) – A1 MI-NA

LOTTERIA ITALIA: I BIGLIETTI DI SECONDA CATEGORIA VINCENTI

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria, della Lotteria Italia, del valore di 50mila euro ciascuno. Qui trovate tutti i biglietti estratti