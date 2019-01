Paura per l'ex pilota! Niki Lauda ricoverato in terapia intensiva

Ancora apprensione per il presidente della Mercedes, che secondo quanto riportato dalla stampa austriaca, è ricoverato a Vienna a causa di una grave forma influenzale contratta durante le feste. Niki Lauda è stato ricoverato di nuovo in ospedale, secondo quanto riporta il quotidiano austriaco. Il 70enne ex campione disi trova nel reparto didell'AKH di Vienna per un'influenza che lo ha colpito durante le vacanze di Natale a Ibiza. Il problema è che il suo sistema immunitario è ancora debole per il trapianto di polmone che ha subìto lo scorso agosto. Secondo fonti ospedaliere le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti e l'augurio è che Lauda possa essere dimesso al più presto.

Interpellata dalla 'ORF', una portavoce dell'ospedale viennese ha confermato che l'ex pilota della Ferrari, 70 anni il prossimo 22 febbraio, è in cura, ma che le sue dimissioni potrebbero essere previste nel corso della prossima settimana. Andreas Nikolaus Lauda è un ex pilota automobilistico, imprenditore e dirigente sportivo austriaco.