Belen Rodriguez lascia Mediaset! Ritorno di fiamma con Stefano De Martino?

Il settimanale Spy rivela che a fine stagionepotrebbe lasciarenon basterebbero più alla showgirl argentina, che nelle ultime settimane ha rifiutato la giuria dedopo l'addio dell'amica Simona Ventura, oltre che il ruolo di opinionista a l'. La Rodriguez vorrebbe affermarsi come conduttrice, magari in una emittente più piccola ma in grado di regalarle più spazio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati immortalati ancora una volta insieme a Milano e ai più attenti non è sfuggito un dettaglio nella foto pubblicata in prima pagina dal settimanale di gossip Diva e Donna: lei ha rimesso la fede al dito. Un particolare che potrebbe riaccendere la speranza di un riavvicinamento per tutti gli appassionati dell’ex coppia.

Dopo le tensioni della separazione avvenuta ormai 4 anni fa, appare chiaro come tra i due sia tornato il sereno. Questa volta, infatti, sono stati pizzicati mentre trascorrevano un pomeriggio intimo e armonioso in compagnia del piccolo Santiago. La showgirl e il ballerino sorridono e scherzano tenendosi a braccetto.

Complicità alle stelle insomma, che è bastata a dare adito a un possibile ritorno di fiamma. Le voci che circolano sono però ambigue: alcuni parlano di un De Martino pronto a fare un passo indietro, altri ritengono che sia fidanzato con la modella milanese Chiara Scelsi. Certo è che Belen, dopo la rottura con Andrea Iannone, non ha mai ufficializzato nuovi fidanzamenti e ora che ha trascorso le vacanze natalizie nella sua Argentina ha forse cercato l’occasione di fare pace con il passato.