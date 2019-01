Altra tragedia in montagna! Bimba di 8 anni muore sullo slittino, grave la mamma

Un altra tragedia sulle piste da sci, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi in Piemonte che ha visto la morte della piccola Camilla di 9 anni, morta tragicamente mentre sciava con il padre. Oggi una bambina di 8 anni è morta verso le 13 dopo un incidente sulla pista da slittino del Renon - nella provincia di Bolzano. La piccola stava andando sullo slittino insieme alla mamma quando la slitta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro un albero.

I genitori e i due figli hanno raggiunto la stazione intermedia del sito sciistico - sul Corno del Renon nelle Alpi sarentine - dove si può prendere la pista per gli slittini. Ma mentre il padre e il figlio si sono fermati, la madre e la bambina hanno proseguito per altri 300 metri fino alla stazione in cima alla montagna, a quota 2070 metri, da cui parte la pista per gli slittini. La donna e la piccola - probabilmente per sbaglio - hanno invece imboccato la pista nera da sci a bordo della slitta; hanno subito preso velocità e dopo la prima curva, a 500 metri dalla partenza, si sono schiantate.

Come riferisce il quotidiano Alto Adige, la bambina è morta praticamente sul colpo, la madre è in serie condizioni. Attualmente è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero di elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l’assistenza spirituale e i carabinieri.