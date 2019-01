L'avido piano di Meghan Markle! Il party per sbarazzarsi dei vestiti economici

Nuovi attacchi verso Meghan Markle, adesso spunta un party proibito per la. Neanche il pancione che cresce ogni giorno di più riesce a far intenerire i detrattori dell’ex attrice di Hollywood che ha sposato il. Recenti indiscrezioni di stampa, dipingonocome un’assetata di fama e di successo, legata alle apparenze e amante del lusso. Pare che quando l’ex star di Suits capì di essersi ormai avviata sulla strada del successo, volle disfarsi di tutti gliacquistati in precedenza per far posto nel guardaroba a vestiti ben più costosi.

Tutto sarebbe accaduto molto tempo prima di conoscere il suo attuale marito, la fonte racconta che l’episodio in questione si è svolto nel periodo in cui la Markle era diventata attrice e cominciava ad avere successo. Per farlo, diede una festa nel corso della quale regalò i vecchi capi considerati troppo cheap per una che come lei stava scalando le vette della fama e della notorietà. Secondo la fonte anonima che ha spifferato tutto ai giornali di gossip, il party aveva anche un nome, “Sayonara Zara”. La vecchia conoscenza di Meghan ha aggiunto: “Non è una persona di cui si può essere veramente amico. Può essere la migliore amica del suo stilista”.