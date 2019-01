Anche Diana lo chiamava così! Il vero nome del Principe Harry

La pronuncia è molto simile, ma la scrittura fa la differenza, solo che in tutti questi anni nessuno se ne è mai curato, visto che tutti ma proprio tutti hanno sempre chiamato il secondogenito delcon l’appellativo di. Già, non un vero e proprio nome ma uncon cui fin da piccolo i suoi reali parenti si sono rivolti a lui e che non risulta in alcun documento ufficiale.

Perché il vero nome del Principe dai capelli rossi è Henry. Anzi, per l’esattezza il nipote preferito della Regina di Inghilterra ha, come da tradizione della royal family britannica, più di un nome: Henry Charles Albert David. Probabilmente l’assonanza tra Harry ed Henry ha indotto tutti in errore, tant’è che anche sulla stampa, l’uomo che ha sposato Meghan Markle è sempre stato chiamato con il vezzeggiativo e non con il suo vero nome. Anche sua moglie, in realtà, non si chiama Meghan: il suo primo nome infatti è Rachel.