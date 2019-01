Lento Miglioramento! Le previsioni meteo per sabato 5 gennaio

Tempo che migliora gradualmente alcon ultime precipitazioni, altrove qualche annuvolamento, ma tempo più asciutto e decisamente soleggiato. Lacontinuerà anche domani, con temperature prossime allo zero in tutte le regioni. Nel corso del weekend dell'Epifania l’afflusso di aria fredda e i venti settentrionali si attenueranno progressivamente e le temperature, ma tra la fine di domenica e l’inizio della prossima settimana, un nuovo nucleo di aria fredda diretta verso i Balcani tornerà a lambire le nostre regioni adriatiche e meridionali provocando un nuovo raffreddamento.

Al Nord bel tempo quasi ovunque, con qualche nuvola soprattutto di pomeriggio. Piogge in Lombardia, al confine con la Svizzera, e nevicherà all’estremo Nord del Veneto.

Al Centro prevalentemente sereno, tranne una pioggia mattutina in Abruzzo. Pprevista neve in provincia di Rieti, nel Lazio, nuvoloso in tutte le regioni ma poi nelle ore notturne dovrebbe migliorare.

Al Sud neve in Molise, pioggia in provincia di Messina, in Sicilia. Rovesci previsti pioggia a Napoli, in Molise, in provincia di Foggia e neve in Basilicata. Nella serata il maltempo dovrebbe dare un po’ di tregua, previste ulteriori nevicate in Basilicata e piogge in tutta la Puglia, in Calabria settentrionale e ancora a Messina.