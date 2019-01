Nonna tutto bene, sono felice! L’ultima telefonata della piccola Camilla prima di morire

La piccola Camilla, la, morta dopo una rovinosa caduta sugli sci, lungo le piste del comprensorio della Via Lattea, in Piemonte. Camilla stava trascorrendo le vacanze sulla neve in alta Valle di Susa. Solo dolore e disperazione a Monteverde, a Roma, per la morte diche ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento di legno sulla pista “” del comprensorio della Via Lattea dopo aver perso il controllo degli sci. Portata immediatamente all’Ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è

La bambina era stata brava a scuola e adorava sciare, la gita aveva rischiato di saltare, scrive Il Messaggero, perché il papà Francesco aveva l’influenza, ma alla fine la loro partenza era stata solo rimandata e avevano raggiunto la comitiva in treno. Quando la piccola Camilla, casco in testa e sci super tecnici ai piedi, ha perso il controllo ed è caduta, papà Francesco era a pochi metri di distanza da lei. L'ha vista rotolare fuori pista per oltre cinquanta metri, sbattere contro la barriera di legno frangivento per poi ricadere a terra e rimanere immobile. Racconta la nonna: “Viveva solo per Camilla. Era tutta la sua vita. La accompagnava ovunque, trascorreva con lei tutto il tempo libero che aveva, il sabato la portava alle giostre, lui adorava lei e lei il suo papà. Ora lui starà malissimo, impazzirà di dolore”.

Nonna Ines aveva parlato al telefono con la nipotina poco prima della tragedia: “L’avevo sentita questa mattina. Mentre parlavo con Francesco, lei è corsa a strappargli il telefono dalle mani per salutarmi. Nonna tutto bene, sono felice. Poi con mio figlio non sono più riuscita a parlare, mi hanno detto che è assistito da uno psicologo, vorrei essere lì ad abbracciarlo”.

Intanto il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina, al fine di capire se il trauma che l'ha uccisa è stato provocato dalla caduta o dall'impatto con la barriera frangivento.