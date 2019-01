Reddito di cittadinanza solo agli italiani! Parola di Luigi Di Maio

La legge sul reddito di cittadinanza «riguarda coloro che sono cittadini italiani». A parlare non è un leghista, ma il leader dei Cinque Stelleche sposa a parole la linea del Carroccio, contrario a concedere l’aiuto agli stranieri. In una bozza delprevede di estendere ilanche agli stranieri regolari in Italia. Luigi Di Maio smentisce.“”, ribadisce Luigi Di Maio ai cronisti che lo hanno seguito fino ad Alleghe, nell’ambito di una ricognizione sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre 2018. Ilapprofitta per smentire quelle indiscrezioni sul reddito di cittadinanza anche agli immigrati : “La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda solo i cittadini italiani“Rimane quindi il dubbio sull’ultima bozza del decreto in circolazione e finita in mano ai media, nel testo si leggerebbe che ilcon permesso di soggiorno e una residenza in Italia da almeno cinque anni. Gli stranieri regolari in Italia da più di cinque anni sono circa 200mila, quindi un sesto della platea degli aventi diritto. La Lega è assolutamente contraria nonostante le rassicurazioni di Luigi Di Maio.“” chiarisce il segretario nazionale della Liga veneta Toni Da Re.

L’aiuto dovrebbe andare per il 53% nelle regioni del Sud e per il 47% al Nord. Spiega Di Maio : «La Lombardia sarà la terza regione per volumi di importo relativi al reddito, quindi dobbiamo sfatare questo luogo comune per cui al nord va tutto bene». Le prime due invece sono Campania e Sicilia, a seguire ci sono Lazio, Puglia e Piemonte.