E' ancora lei la più bella del mondo! Thylane Blondeau da baby modella ad adolescente

Nel 2006 venne eletta la bambina più bella al mondo e oggi, a distanza di 11 anni,conquista nuovamente il primato, questa volta quello di ragazza più bella al mondo. Ve la ricordate? Ecco come si è trasformata in questi 11 anni. Aveva solo 6 anni quando nel 2007 fu nominata "" arrivando prima nella lista delle 100 facce più belle dell'anno stilata da TC Candler. Oggi Thylane Blondeau è cresciuta, è ancora bellissima ed è arrivata in cima alla classifica del 2018 di Tc Candler, che in passato avevano eletto star bellissime come Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman.

"Non riesco ancora a crederci … grazie mille @tccandler a tutti coloro che mi hanno votato. Non avrei mai pensato di essere la numero uno in assoluto!! Sono grata a tutti voi, spero che passiate delle belle vacanze e trascorriate un bel Natale con la vostra famiglia", ha commentato su Instagram la diretta interessa dopo la notizia della vittoria.

Thylane ha iniziato a sfilare quando aveva solo 4 anni per Je a 10 è stata scelta da Tom Ford come modella per il numero di Vogue France di cui lo stilista era stato guest editor. Quegli scatti fecero molto scalpore poiché Thylane vi appariva molto truccata e con abiti decisamente corti. La giovanissima ha poi continuato la carriera da modella e oggi tra le più richieste da stilisti e riviste di moda.