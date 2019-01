Ti copriresti al mio posto? Belen Rodriguez bolle in sauna

La showgirl argentinaè stata attaccata da unper la... lei risponde a tono e trova anche il consenso di Simona Ventura. Non è la prima volta che una foto di Belen scatena le polemiche, ma forse questa è stata la prima del 2019, la bellissima 34enne ha postato suuno scatto che la ritrae in sauna, sdraiata, in bikini.

La foto letteralmente bollente è stata molto apprezzata dai fan, ma c'è anche chi non ha gradito. "Belen hai rotto e vestiti un poco non hai freddo", ha scritto un utente. Ma stavolta Belen non ha lasciato passare in sordina quel commento e ha risposto : "Amor mìo prima di tutto sono in una sauna, due sono al caldo, fanno 30 gradi, terzo ti copriresti al mio posto? Mi coprirò a 70 anni! Ma adesso anche no!", ha replicato la showgirl, facendo intendere a quell'utente di essere consapevole di avere un bel fisico, di poterselo permettere e, dunque, di non aver alcuna intenzione di 'coprirsi'... Ad approvare la scelta di Belen e quella foto è invece stata Simona Ventura che, sotto al post della Rodriguez ha commentato: "Bellissima"