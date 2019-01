Un nuovo arrivo! Vincent Cassell e Tina Kunakey aspettano un figlio

L’attore francese 52enne pubblica un video su Instagram mentre accarezza e bacia il pancione della moglie...L’attorediventerà papà per la terza volta e a confermare le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni ci ha pensato la futura mamma. La compagna di Cassel,, ha infatti reso pubblica la sua gravidanza sui social dove ha condiviso uno scatto in cui si mostra nuda su una spiaggia paradisiaca, coperta solo da un sombrero e con un bel pancione in evidenza.

L’annuncio della dolce attesa è stato pubblicato quasi in contemporanea anche da Cassell, che ha postato un video sempre su Instagram in cui la coppia appare in costume da bagno, super sorridente e con lui che accarezza e bacia dolcemente il pancione di lei. La famiglia dell’attore francese si appresta, dunque, ad allargarsi... dopo Deva e Léonie avute dal precedente matrimonio con Monica Bellucci, sarà la volta di un bel maschietto? Insieme dal 1996 al 2013, Monica Bellucci e Vincent Cassel - un matrimonio e due figlie, sono stati una delle coppie più glamour del cinema mondiale. Lei è di nuovo in coppia Nicolas Lefebvre, gallerista-artista parigino.