Bacia benissimo! Valeria Marini e il flirt con Jovanotti

Prima che Valeria Marini diventasse famosa ha avuto una relazione con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.. La 51enne showgirl ha infatti raccontato sia ache adi aver avuto uncon Jovanotti quando entrambi erano molto giovani. “Abbiamo avuto una storia prima di diventare famosi. Eravamo giovanissimi” ha dichiarato la Marini da Caterina Balivo, aggiungendo: “Lui bacia come canta. E quindi bacia benissimo”.

Di questa relazione Valeria aveva già parlato in precedenza e di recente nel salotto televisivo di Mara Venier ha raccontato: “Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo famosi. In Sardegna lavoravamo per la stagione: lui faceva il deejay, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Primo bacio? In riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio”. Insomma, Jovanotti ha lasciato un segno indelebile nei ricordi di Valeria: sarà lo stesso anche per lui?