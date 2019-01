Non c'è pace per Meghan Markle! La sorella Samantha nella lista di Scotland Yard

Secondo il, le autorità avrebbero inserito Samantha Grant in una lista speciale di persone sorvegliate, la donna nega, ma il suo arrivo ai cancelli di Buckingham Palace pare non sia piaciuto a Scotland Yard. Adessoha una nuova famiglia, quella reale, a cui dover rendere conto e a parte la- unica invitata al matrimonio con il- la Duchessa ha chiuso qualsiasi rapporto con ile la. La donna si è resa protagonista di dichiarazioni sconcertanti nei confronti dell'ex attrice che hanno messo in imbarazzo la Regina.

A ottobre Samantha si è presentata a sorpresa a Buckingham per fare pace con Meghan ma non è stata fatta passare. Secondo il Times, sarebbe finita sulla lista nera di Scotland Yard perché considerata pericolosa e ‘ossessiva’. Uno speciale reparto della sicurezza, il Fixated Threat Assessment Centre, ha il compito di proteggere politici e reali da individui che possono ossessionarli, perseguitarli o minacciarli.