Natale di ghiaccio! Il principe William ignora Meghan Markle?

In un video diffuso durante le vacanze di Natale, il principe William sembra evitare la cognata durante un'uscita pubblica. Oramai la celeberrima passeggiata di riconciliazione dei Fab Four William,consumatasi a favore di flash e telecamere nel giorno di Natale è stata passata in rassegna fin nei minimi dettagli e sia i media che l’opinione pubblica sono giunti ad una conclusione: altro che pace fatta, altro che sorrisi sinceri…

Per la royal family quello appena trascorso è stato un ‘frosty Christmas’: gelido non tanto per il clima, quanto per i rapporti tra le due coppie e in particolare tra William e Meghan Markle. Pare che il duca di Cambridge abbia letteralmente ignorato la moglie del fratello che si era rivolta a lui chiedendogli qualcosa. Il Principe William, stando ai pochissimi ma eloquenti frame del video che rimbalza da giorni sui social, avrebbe fatto finta di niente preferendo sistemarsi la sciarpa piuttosto che parlare con la cognata