Viaggio di Nozze extra lusso! Fedez e Chiara Ferragni in vacanza

Dopo quasi 4 mesi dal loro matrimonio,sono finalmente partiti per il loroalle Maldive. Il web riesce però a scatenarsi contro di loro, montando una polemica sul fatto che il rapper e la fashion blogger abbiano lasciato ila casa dei nonni.

La struttura del Kudadoo Maldives Private Island dove tra brindisi al tramonto, coccole e baci i Ferragnez appaiono innamoratissimi. Mentre la ‘Blonde Salad’ condivide su Instagram un bacio in riva al mare per “iniziare il 2019 con te”, Fedez ricambia sempre con un ‘kiss’ ma prendendola in braccio, con sullo sfondo le palme e il sole. La coppia ha a disposizione anche una piscina privata, da cui si accede direttamente dalla camera da letto con vista mare. Il panorama è mozzafiato tanto che la Ferragni sembra proprio assorta a guardare l’orizzonte che ritrae in primo piano il suo lato B. Lei scrive: "Guardando l'inizio di questo 2019", ma i fan guardano altro.