Tragico Capodanno! si sente male durante il cenone, Michele muore a 47 anni

Tragedia a Montegioco, all’agriturismo, nel Tortonese., durante la festa organizzata nel locale un uomo di 47 anni,, residente ad Alessandria, si è improvvisamente accasciato al suolo, morendo poco dopo. Un inizio d’anno tragico a Montegioco, piccolo comune della provincia di. Era da poco passata la mezzanotte e si stava festeggiando ilal ristorante “La Capanna” quando all’improvviso è avvenuto il dramma: un uomo di 47 anni, Michele Lonardelli, residente ad Alessandria, si è improvvisamente accasciato al suolo, morendo poco dopo. A ucciderlo sarebbe stato un infarto. Immediato l’intervento del 118 e dei Carabinieri di Garbagna. Purtroppo, però, per il 47enne non è stato possibile fare nulla.

Come raccontano i titolari dell’agriturismo a La Stampa, l’uomo aveva prenotato un tavolo con un gruppo di amici già nei giorni scorsi e aveva partecipato alla serata senza dare alcun disturbo. Aveva infatti cenato come tutti, apprezzando il menù. Poco dopo l’1 di notte stava ballando con gli amici quando, improvvisamente, si è sentito male e si è accasciato, senza riuscire neppure a chiedere aiuto. Uno degli ospiti della cena, medico di professione, ha intuito che qualcosa non andava e ha cercato di rianimarlo.

Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi, ma quando l’ambulanza del 118 è arrivata in località Cascina Capanna per Leonardelli era già troppo tardi. Nell’agriturismo sono arrivati anche i carabinieri di Tortona per gli accertamenti di rito. Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia avvenuto per un arresto cardiaco.